UN CAMIÓN ARRASÓ CON UNA CASA, 3 NIÑOS EN EL INTERIOR SE SALVARON DE MILAGRO

Un camión se incrustó en una vivienda derribándola casi en su totalidad en Villa Floresta.

El hecho ocurrió esta mañana, cuando Orlando Cruz estaba en el centro de salud con uno de sus hijos para ser atendido y recibió el llamado de un vecino alertando que algo grave había pasado en su casa.

Al llegar vio el terrible cuadro, un camión, patente VQD 003 había arrasado con su vivienda, quedando incrustado en una de las paredes. Desesperado buscó a sus otros tres hijos quienes afortunadamente habían salido con la ayuda de los vecinos. “Agradezco a los vecinos que ayudaron a mis hijos, mi nena estaba llorando en estado de shock y mi nene ya estaba en la ambulancia por los golpes que tenía”

“Pude hablar con mi hijo y me contó que estaba saltando en mi cama y de repente, me dijo, sentí un golpe fuerte y nos tiramos. Se me cayó un bloque en la cabeza y en parte de mi pierna” le relató el niño a su padre.

“Fue un accidente con suerte, los vecinos acudieron rápido” repetía el hombre.

Cruz comentó que gente de la empresa a la que corresponde el camión se acercó para decirle que se contactará un abogado y le harán una prefabricada, ya que se dedican a eso, pero nunca le preguntaron por la salud de los pequeños.

“Me dijeron que negociemos y ya está” se quejó Orlando, dejando en claro que jamás se preocuparon por el estado de salud de sus hijos.

El niño que recibió los golpes de los bloques que cayeron sigue en observación, mientras que las nenas fueron dadas de alta, pero con el trauma del susto.

Cruz contó que perdió casi todo, el techo de su casa quedó prácticamente apoyado en la puerta y el tirante de uno de los placares, el resto quedó destruido. Por eso, pidió la colaboración de la gente con camas, roperos y electrodomésticos. Quienes deseen ayudarlo podrán contactarse al 387) 154031036