Un dirigente de derechos humanos golpeó a la empleada de una terminal

José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, insultó y le pegó una cachetada a la empleada de una boletería en la terminal de Santa Clara del Mar. El motivo fue que llevaba muchas horas esperando el colectivo que debía tomarse para viajar.

El hecho sucedió el jueves pasado y quedó registrado en la cámara de seguridad del lugar. En las imágenes se ve que Schulman se dirige al mostrador y comenzó a tomarle fotos a la empleada. “Me dijiste 4 horas”, comenzó el dirigente. Luego cruzó el mostrador y se abalanzó contra la trabajadora: “¿De qué te reís?”, le dijo, antes de darle un golpe con la mano abierta en la nuca.

Luego de que el video se volviera viral en las redes sociales, el dirigente publicó una carta pidiendo disculpas y trató de justificar su accionar. “A mis compañeres. Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica. Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora”, concluyó el dirigente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.