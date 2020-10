UN JOVEN QUISO ENTRAR NADANDO A FORMOSA PARA VER A SU HIJA Y MURIÓ AHOGADO

Mauro Ledesma tenía 23 años y estaba varado en Córdoba. Las autoridades no le habían permitido regresar a Formosa.

Un joven de 23 años murió ahogado en el río Bermejo cuando intentaba cruzar a nado desde Chaco a Formosa para ver a su hija, con quien no tenía contacto desde febrero.

Según contó su familia, había intentado varias veces sacar un permiso de circulación pero se lo negaron, hasta que tomó la drástica decisión de atravesar el río por sus propios medios en la madrugada del sábado pasado.

El viernes las autoridades realizaron una autopsia al cuerpo en la que se confirmó que la muerte se produjo por “asfixia por sumersión”.

Entre las pertenencias que se hallaron con el cadáver estaba su DNI, por lo que las autoridades pudieron identificarlo poco después del hallazgo.

El hombre fue identificado como Mauro Rubén Ledesma, de 23 años, y se conoció que estaba viviendo en la localidad chaqueña de San Martín. Ledesma había nacido en Córdoba y tenía una hija de dos años viviendo en El Colorado, Formosa.

El periplo del joven para reencontrarse con su hija había comenzado en marzo, cuando se desató la pandemia. Poco antes había viajado por trabajo a Córdoba y quedó varado en esa provincia al inicio de la cuarentena.

En agosto logró llegar hasta la casa de su madre, en Chaco, pero no pudo seguir avanzando hasta Formosa aunque varias veces pidió autorización para ingresar, según consignaron varios medios locales.

La familia presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo y la Subsecretaria de Derechos Humanos. Allí advierten: “Mauro fue la primera víctima del mal administrado cerco provincial y testigo de la soberbia desidia e irresponsabilidad de los integrantes del consejo integral de la emergencia Covid”.

Además afirman que “el gobierno tiene a miles de personas sin poder ingresar y es un abandono y una irresponsabilidad”. Piden más celeridad en el otorgamiento de permisos, especialmente para casos de reunificación familiar, y de ese modo evitar que los afectados expongan su seguridad al intentar viajar de forma clandestina.