UNA INVESTIGACIÓN DE EE.UU NO LOGRÓ DEFINIR EL ORÍGEN DEL CORONAVIRUS

Una investigación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos no pudo aún determinar el origen del SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-19, y consideró «plausibles» las hipótesis de la exposición natural a un animal infectado y la de la fuga de un laboratorio, mientras que el presidente Joe Biden insiste en que China debería dar explicaciones concluyentes sobre cómo nació la enfermedad en su país.Sin embargo, el informe también concluyó que «las autoridades chinas no tenían conocimiento previo del virus antes del brote de Covid-19» y afirmó con certeza que el coronavirus no surgió como parte de un desarrollo de un «arma biológica».Un resumen no clasificado del informe, publicado este viernes después de la investigación ordenada por Biden, mostró que los servicios de inteligencia están divididos entre las dos otras teorías del origen, pero hay consenso en que las dos son «plausibles».