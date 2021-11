Una pérdida de agua potable perjudica a dos barrios salteños

Una pérdida de agua que inició en el barrio Pedro Saravia desemboca y se acumula en una esquina del Scalabrini. Desde hace meses el líquido está estancado y produce un nauseabundo olor que molesta a los vecinos. La propietaria de un comercio ubicado frente al pozo de agua contó que ante la falta de respuestas de Aguas del Norte optó por limpiarlo todos los días.

“Yo lo limpio porque la Municipalidad pasa de largo. Me tomé el trabajo de ver de dónde sale la pérdida. Aguas del Norte me dice que le corresponde a otra cuadrilla. Llamo y me responden que en la brevedad me darán una solución. Los barrenderos también pasan de largo. La calle se ve limpia porque la limpio yo porque el olor que entra a mi negocio es terrible”, contó la desesperada mujer a Multivisión Federal.

La comerciante también relató que fue hasta el Centro Vecinal del barrio Pedro Saravia, donde se origina le pérdida, y que el encargado le contó que el también reclamó y que tampoco le dan una solución. «Además en el barrio hay muy poca presión de agua y con está pérdida peor. Pasan los vehículos y salpican, la gente se embarra”, finalizó la mujer.