UNSA: ALUMNOS PIDEN QUE LES ENTREGUEN EL TÍTULO

En las puertas de la UNSa (Universidad Nacional de Salta), son muchos los alumnos que se han reunido con carteles y pancartas para expresar su malestar ante la falta de entrega de títulos a aquellos que ya se recibieron de esta institución educativa.

“Estamos exigiendo que se agilice el trámite. Hay una ley, la 24.521 que dice que la Universidad no puede demorarse más de 120 días en entregar el título”, expresó Sofía, profesional recibida de la carrera de enfermería.

“Algunos desde 2019 que no reciben su título. En mi caso me recibí a principio de año y mi trámite sigue estancado. Queremos que cumplan con los plazos. No puedo pretender tener un trabajo estable si no tengo título, me piden la matrícula. Entonces tengo que recurrir a tener un trabajo en negro en donde el trabajo está precarizado y muchas veces día que no trabajo es día que no me pagan”, finalizó Sofía.