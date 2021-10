URUGUAY AUTORIZÓ DEJAR EL BARBIJO EN LUGARES ABIERTOS

En Uruguay ya no es obligatorio el uso de tapabocas en espacios abiertos y en la vía pública. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública a través de un comunicado oficial.“En la vía pública y espacios abiertos, sin considerar los eventos organizados, no será necesario utilizar mascarilla facial. En sitios muy concurridos o con aglomeración de personas como por ejemplo: ferias vecinales, paseos de compras al aire libre, etc, sí se exhorta a su uso”, comienza diciendo.El MSP utilizó ejemplos para ilustrar lo anterior. Para caminar o correr por la calle o la rambla no se debería usar mascarilla. Pero en una feria vecinal, o como público espectador a una competencia deportiva “5K” o estadios, donde se aglomeran cientos o miles de personas sí lo sería.