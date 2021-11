UTA anunció paro de colectivos de corta y media distancia para el viernes

Según un comunicado de la UTA existiría la posibilidad de que este viernes 26 de noviembre se convocaría a un paro nacional de transportes de media y corta distancia.

Al parecer, el paro se efectuaría por una demanda salarial que se realizó desde la UTA, hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación, pero en el organismo afirmaron que no hubo ninguna respuesta.

“Confirmamos la medida de fuerza de 0 a 24 horas el viernes, y es el resultado de no haber logrado que las cámaras empresarias firmen una recomposición salarial que estaba prevista”, expresó el delegado Mario Caligari.

“Esta medida de fuerza es sólo para el interior, no entra Caba ni el Amba, con lo cual el alcance va a ser total en todas las provincias”, abundó. De acuerdo con Calegari, el reclamo podría mantenerse “hasta que por lo menos las cámaras empresarias se sienten a tratar de solucionar el pedido de recomposición salarial”.

“Si hay algún tipo de negociación estamos abiertos, pero tomando en cuenta que lo más importante es la recomposición salarial”, destacó.

Desde UTA Salta confirmaron a Multivisión Federal que adhieren al paro de media y corta distancia no así el servicio de larga distancia.