UTA PIDE QUE VACUNEN CONTRA EL COVID-19 A LOS COLECTIVEROS SALTEÑOS

El secretario general de UTA Salta, Miguel Barrera, se mostró preocupado porque los choferes del transporte público de pasajeros todavía no son incluidos en el plan de vacunación contra el COVID-19. El sindicalista pidió que inmunicen a los colectiveros salteños, porque “también están en la primera línea de fuego”.

“Esperábamos con tanta ansiedad que lleguen las vacunas y da bronca ver o escuchar cómo se están distribuyendo las vacunas. Nosotros, los colectiveros, trasladamos desde el médico hasta al enfermero, periodistas, personal de seguridad. El colectivero, junto con el médico, está en la primera línea de fuego enfrentando a este virus”, dijo Barrera por MULTIVISIÓN.

En el mismo sentido, el secretario general de UTA indicó que le causa mucha tristeza que “haya mucha gente que no tiene nada que ver que estén vacunadas y el colectivero tiene que seguir esperando”.

“El ministro Villada no me contestó la nota que le envié, solo tuve una conversación telefónica con él, pero me explicó cómo se distribuyen las vacunas, que están destinadas a ciertos sectores, docentes y personal de la Salud, eso es entendible. Nosotros somos 2800 choferes y no les hace mucho vacunar”, finalizó.