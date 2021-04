VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS: ¿CUÁNDO COMIENZA A GENERAR ANTICUERPOS?

Multivision Federal acudió a consultar al Dr. Bernardo Biella, miembro del COE de la provincia de salta, en vistas de los casos de personas que reciben la vacuna, se contagia y empeora su cuadro.

Al respecto el profesional expresó: “la persona debe cuidarse durante los 21 días posteriores a la inoculación porque su cuerpo se está adaptando a los anticuerpos que recibió. Cuando uno recibe la vacuna y se contagia días anteriores o posteriores cercanos,puede terminar en terapia intensiva o morir. Si una persona se vacuna mientras está enferma, las defensas no actúan de la manera óptima porque no están en condiciones, esto puede generar otras patologías o empeorar las existentes. Las personas que se vacunan se deben cuidar antes o después, es importante no ser contacto estrecho ni tener ningún síntoma”.

En cuanto a las reiteradas clausuras de fiestas clandestinas dijo: “Es muy importante alertar a los jóvenes, ya que se están observando muchos más casos de personas sin comorbilidades y menores de 60 años con cuadros complejos de covid”. El virus camina cuando la gente camina, más de 50 personas en un espacio cerrado eliminan gran cantidad de carga viral, en el momento no te das cuenta pero podes contagiar a personas de riesgo. Es fundamental continuar con las medidas de cuidados, con el uso de barbijo, lavado de manos y distanciamiento social.En salta no podemos descartar que no circule la variante de Manaos”.

Por último fue consultado respecto a la posibilidad de que la provincia adquiera en algún momento la inmunidad de rebaño y su respuesta fue contundente: “Salta no podría obtener la inmunidad de rebaño en al menos hasta 600 días”.