VECINOS PREOCUPADOS POR LA INSTALACIÓN DE UNA ANTENA EN UN BARRIO SALTEÑO

En el barrio Scalabrini Ortiz – al sur de la ciudad de Salta – los vecinos están preocupados por una antena que instalaron dentro del barrio y piden a las autoridades que la saquen. “Exigimos que solucionen este tema, somos personas de bien y esto nos estaría irradiando cáncer”, dijo Moisés, un vecino del barrio.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, Moisés – vecino del barrio Scalabrini Ortiz – explicó que hicieron una averiguación “y nos dijeron que era una antena de telefonía móvil”. “Una empresa vino con engaños y puso el poste primero y después la antena, pero antes dijeron que solamente trasladaban caños. Llamé a Telecom y pregunté si tenían una antena en tal lugar y me dijeron que no, que no pueden poner una antena en la vía pública, pero la Municipalidad nos dice que la antena corresponde a Telecom. Después la Municipalidad intimó a Telecom para que desmonte la antena y no se hizo”, relató.

En ese sentido, el señor sostuvo que el Municipio debe informarles para qué es la antena y si está poniendo en peligro a la gente de Scalabrini Ortiz. “Igualmente, si es una antena de otra cosa, están violando las normativas municipales, porque está instalada dentro de un barrio. Estamos convencidos de que esas antenas son de telefonía móvil, pero el Municipio no nos responde si son o no son. Estamos molestos, esto viene de 2019 y hasta el día de hoy no tenemos respuestas. Exigimos que solucionen este tema, somos personas de bien y esto nos estaría irradiando cáncer”, agregó.