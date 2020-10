VERIFICAN EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE SAN ANTONIO DE LOS COBRES

Con el objetivo de verificar la asistencia sanitaria que brinda el hospital Nicolás Pagano de San Antonio de los Cobres a los pacientes que contrajeron el virus Sars-Cov2, el presidente del COE, Francisco Aguilar acompañado por el ministro de Turismo y coordinador de los Valles y La Puna, Mario Peña, recorrió las instalaciones y relevó las necesidades.

“Hemos recorrido el hospital que está bien equipado, con necesidades menores y el lugar que adaptaron, que está pegado al hospital, está muy bien diseñado, con área limpia, área sucia para descartar los equipos de protección personal, habitaciones adaptadas, ventiladas y con baños adecuados. Básicamente, el problema más importante que tienen, como en todos los hospitales que recorrimos, es la falta del recurso humano”, especificó Aguilar.

Las autoridades recorrieron el polideportivo local que se encuentra en condiciones de ser habilitado, si se registrara un fuerte brote de casos COVID-19.

Sobre la situación epidemiológica, el gerente del hospital zonal señaló que San Antonio de los Cobres está viviendo una tensa calma. Tuvo un fuerte brote hace 15 días. “La primera ola de casos se dio entre el 5 y 12 de setiembre. Y casos moderados en todo ese mes. Desde que comenzó octubre no tenemos gente internada que requiera oxígeno. Los casos graves fueron derivados a Salta Capital”, explicó Sebastián Bertucci.

El plan DETECTAR, se realizará en las próximas 2 semanas. “Arreglamos con la coordinadora de Epidemiología, Analía Acevedo, para que se realice el operativo en el municipio para conocer realmente cómo está la situación epidemiológica”, informó Aguilar.

El intendente Alberto Carral, resaltó el contínuo acompañamiento de Gabinete provincial. “Esta visita nos sirvió para que el presidente del COE pueda conocer la situación del municipio y poder articular acciones destinadas a mejorar la situación epidemiológica. Las autoridades provinciales se llevan el compromiso de trabajar en conjunto con el municipio por el bienestar de los vecinos de la Puna”, explicó el jefe comunal.

Finalmente los funcionarios remarcaron la necesidad de reforzar las medidas de prevención. “Le pedimos a la gente que se cuide, que no salgan, que usen barbijos, que mantengan el distanciamiento social y el lavado de manos. Hay que evitar la diseminación del virus, por lo que no deben juntarse”.