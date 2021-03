VERÓNICA OJEDA HABLÓ DE TODO

A 102 días de la muerte de Diego Armando Maradona, una de las voces más esperadas era la de Verónica Ojeda. En medio de la batalla mediática y judicial que se vive después de su fallecimiento, quien fuera su pareja durante casi diez años y madre de Dieguito Fernando, no había hablado hasta esta noche. En diálogo con Luis Ventura en Secretos Verdaderos, Ojeda reveló cómo es su vida, y sobre todo la de su hijo, después de la muerte de Maradona.

“Estoy pasando un momento difícil como toda la familia y todos los argentinos, más que nada por mi hijo. No hay un día que no me diga ‘quiero ver a papa; mamá, llevame al cielo que quiero ver a papá’”, contó Ojeda, y agregó que evita que el pequeño vea la televisión, en la que todo el día se habla de su padre. Un día sin querer vio el noticiero y escuchó algo terrible “¿Mamá, por que los médicos no pudieron salvar a papá?”, le preguntó. Verónica se quedó sin respuesta y se largó a llorar. “Le dije que se quería ira al cielo con sus papás, con tus abuelos.