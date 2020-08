VERÓNICA SIMESEN DE BIELKE CONTRAJO COVID: “ES DURO ESCUCHAR QUE TENÉS EL VIRUS”

La fiscal penal de Derecho Humanos, Verónica Simesen de Bielke, confirmó por Canal 9 Multivisión que contrajo Covid-19. “Es duro escuchar con tenés el virus”, dijo la funcionaria.

Por Canal 9 Multivisión, Verónica Simesen de Bielke comentó que una de sus compañeras manifestó síntomas compatibles con coronavirus y al realizarse el hisopado, el análisis arrojó un resultado positivo. En este sentido, la fiscal penal de Derechos Humanos indicó que se aisló, pero que no tenía respuestas del área de Salud Pública, acerca de cómo sobrellevar la situación.

Por tal motivo, la funcionaria decidió realizarse un análisis de sangre denominado IGM, el cual busca anticuerpos que fabrica un organismo para combatir una infección y este “dio positivo”.

“Tuve dolor de cuerpo y un dolor muy fuerte de cabeza durante tres días. Ayer al mediodía, nos dijeron que no nos iban a hisopar, pero no lo hicieron y tomé la decisión de hacerme un análisis de sangre que se llama IGM, para determinar si tenía la enfermedad y me dieron la noticia que era positivo”, detalló Verónica Simesen de Bieke.

“NADIE SE PONE EN TUS ZAPATOS, SE TE DERRUMBA EL MUNDO”

La fiscal lamentó la falta de empatía que tuvieron algunos médicos con su persona y cuestionó la falta de humanización. “Nadie tiene la empatía de ponerse en tus zapatos, para ver como se te derrumba el mundo, porque eso es lo que pasa. Estoy bien, pero es un shock, porque afecta a tu familia y a tus hijos, es duro, pero lo más duro fue el peregrinaje hasta llegar a hoy. No tengo miedo y trato de tener todas las precauciones necesarias”, finalizó.