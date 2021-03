VIALIDAD NACIONAL: “HACE 15 AÑOS QUE NO SE HACE UNA OBRA DE ENVERGADURA EN SALTA”

El director de Vialidad Nacional, Francisco Agolio, se refirió al estado de las rutas nacionales y remarcó que no hubo mayores complicaciones con el temporal de ayer, aunque aclaró que hay que circular con precaución en temporada estival. También habló sobre las obras que se harán en Salta y comentó: “Hace 15 años que no se hace una de envergadura”.

Por CANAL 9 MULTIVISIÓN, Agolio indicó que no hubo inconvenientes grandes por el temporal que se registró ayer en rutas nacionales. “Tuvimos algunos problemas ayer en el tramo Cafayate – Animaná, pero se solucionó rápidamente. Igualmente se pide circular con precaución en temporada estival”, comentó.

Además explicó que hay rutas, como la 51, que es atravesada por arroyos cada vez que llueve con fuerza y en la calzada quedan sedimentos, aunque también aclaró que siempre hay personal de Vialidad Nacional trabajando en este sentido. Luego, Francisco Agolio destacó las obras que comenzarán a realizarse próximamente y destacó la ruta 51 entre San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico.

Por otra parte, el director de Vialidad Nacional en Salta sostuvo que deben trabajar también en la iluminación en algunos tramos que presentan dificultades. “No hay un área específica en Vialidad para eso, pero no tenemos tampoco cedida a los municipios la potestad de hacerlo, así que nosotros estamos trabajando en carpetas y proyectos para la iluminación de las rutas, sobre todo en las zonas urbanas”, agregó.

Continuando con su relato, Francisco Agolio dijo que, cuando hay lluvias, se generan problemas con canales de riego y esto complica la transitabilidad en las rutas, como en el acceso a Salta; en el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán; entre otros lugares. Igualmente, anticipó que son proyectos que ya fueron presentados ante Nación. “Por ejemplo, hay un proyecto para modificar el puente del río Vaqueros y el trazado. Hace 15 años que no tenemos una obra de envergadura, si la memoria no me falla”, finalizó.