VICTORIA DE LOS LAKERS DE LEBRON EN LA VUELTA DE LA NBA

En el retorno del mejor básquet del mundo tras 141 días de ausencia debido a la pandemia de coronavirus, se disputaron dos partidos en la burbuja de Orlando.

En primera instancia fue victoria de los Utah Jazz por 106 a 104 sobre New Orleans Pelicans. Pero en el duelo más destacado y esperado de la jornada, Los Angeles Lakers de Lebron James se impusieron de manera dramática en el clásico ante los Clippers de Kawhi Leonard por 103 a 101.

En el primer cuarto, los Lakers marcaron el control del partido y consiguieron sumar 35 puntos sobre los 23 de su rival. La agilidad para pasar de defensa a ataque y aprovechar los rebotes fueron los puntos altos del equipo de LeBron.

En el segundo cuarto, los Clippers sacaron a relucir su mejor nivel y estuvieron a un punto de igualar la serie. Como en los duelos amistosos, el nivel de los Lakers fue disminuyendo y el físico se convirtió en un factor importante en el partido.

El tercer cuarto fue el punto más alto de los Clippers. Lograron marcar 25 puntos sobre los Lakers y pasaron a dominar el marcador. Tomando control de los rebotes y superando al equipo de James, la victoria parecía pintarse de color blanco.

Sin embargo, la experiencia es un factor importante para los Lakers. Cuando las cosas salen mal aparecen sus mejores cartas y en una emocionante final lograron imponerse 27 a 24, quedándose con el partido. Nuevamente fue clave el aporte del Rey, ya que logró el enceste de la ventaja con 12,8 segundos por jugar y además se lució en el aspecto defensivo, al sacarle un balón a Leonard y cubrir un intento de triple de George, que resultó fallido justo cuando sonaba la chicharra.

Con este triunfo, los Lakers se colocaron muy cerca de asegurar el primer puesto de la Conferencia del Oeste para los playoffs. Anthony Davis fue el máximo anotador con 34 puntos; James totalizó 16 puntos, 11 rebotes y siete asistencias para que los Lakers se colocaran seis juegos y medio delante de los propios Clippers en el Oeste, cuando restan siete compromisos.

Paul George sumó 30 tantos por los Clippers, mientras que Kawhi Leonard encestó 28.

Hoy continúa la actividad con los siguientes partidos:

15.30: Orlando Magic vs. Brooklyn Nets

17:00 Memphis Grizzlies vs. Portland Trail Blazers (DirecTV y NBA TV)

17:00 Phoenix Suns vs. Washington Wizards

19.30: Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks (ESPN)

21:00: Sacramento Kings vs. San Antonio Spurs

22:00: Houston Rockets vs. Dallas Mavericks (ESPN)