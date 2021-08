VIDEO: APENAS EMPEZÓ LA RUEDA DE PRENSA DE DESPEDIDA, MESSI ROMPIÓ EN LLANTO

Lionel Messi se va de Barcelona y en la conferencia de prensa que brindó esta mañana desde el Camp Nou explicó los motivos de su salida. “Hice todo lo posible para quedarme, pero no se pudo. No tengo más nada que decir”, afirmó la Pulga entre lágrimas.

El rosarino destacó que “estaba todo arreglado para seguir y a último momento no se pudo hacer por el tema de La Liga (el Fair Play Financiero)”. Además, agregó: “El club no quería endeudarse más. No tengo nada para decirle a Tebas (Javier). Las veces que me lo crucé tuve un saludo cordial”.

Con respecto a las negociaciones con Barcelona, fue contundente. “Después de las elecciones fui a comer con Laporta (Joan). Estaba convencido de que iba a continuar. Teníamos todo arreglado y no había problemas en el contrato. No tuve dudas y sabíamos lo que teníamos pensado hacer”, manifestó.