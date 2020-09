-VIDEO- CHIBÁN: “LA LIGA SALTEÑA NO HA DADO POR FINALIZADA LA TEMPORADA”

Sergio Chibán, presidente de la Liga Salteña de Fútbol, aseguró en Equipo Único que todavía no se ha dado por finalizado el año. A diferencia de la determinación que han tomados muchas ligas del interior de no tener actividad por lo que resta de 2020, en la Liga Salteña se esperará al menos hasta octubre para tomar una decisión.

“La Liga Salteña no ha tomado ninguna definición al respecto. Si bien estamos viendo que la situación nos va a llevar a un camino de no competencia, queremos tener un margen de duda hasta que el Consejo Federal oficialice si se juega o no el Regional Amateur. Una vez que se defina eso nosotros vamos a estar en condiciones ciertas de programar o no nuestro torneo”, manifestó Chibán.

Además, el mandamás de la Liga explicó: “La situación está muy compleja para volver, pero no tenemos apuro para tomar una decisión hoy. Vamos a esperar hasta el 4 de octubre (día en que finaliza el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en Capital) para definir si jugamos o no. Hoy está muy difícil, pero vamos a esperar.”

Por último, se refirió al futuro del Regional Amateur: “Hablé con Javier Treuque (Secretario General del Consejo Federal) y me dijo que como hoy el Capital Federal y el AMBA están en una situación un poco mejor que meses atrás en cuanto al coronavirus, puede haber una pequeña esperanza de que pueda volver el torneo. Es menor, pero hay esperanzas de que se retome la actividad”, aclaró Chibán.