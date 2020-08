[VIDEO] LUSAL PONE EN PELIGRO A CONDUCTORES EN LA RUTA HACIA SAN LORENZO

Como ocurre frecuentemente, las luminarias en la ruta 28 que conecta la ciudad de Salta con San Lorenzo están apagadas y esto representa un peligro para los conductores que por allí circulan.

En este contexto, Lusal no se hace cargo y no manda operarios a reparar el desperfecto. A esto se le suma la desidia de las autoridades que deben controlar que esto no ocurra.

La luminaria se encuentra apagada en el trayecto que une la avenida Juan Domingo Perón y la rotonda de Circunvalación Oeste, camino que conecta directamente a la ciudad de Salta con San Lorenzo y que también sirve de vía para dirigirse hacia otros municipios por la autopista.

Esto es sumamente peligroso para los conductores y peatones que normalmente utilizan este camino para desplazarse en automóvil, como así también para aquellos que hacen ejercicio al aire libre.

Sin embargo, la empresa Lusal muestra total desinterés en tratar de solucionar este inconveniente, teniendo en cuenta que el mismo desperfecto ya se registró en ocasiones anteriores. Asimismo, las autoridades que deben controlar que esto no ocurra muestran cierto grado de relajación, ya que tampoco controlan que esto no suceda y tampoco solicitan que la empresa repare la avería en la zona.