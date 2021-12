Video: tremenda e insalubre pérdida cloacal dentro de las casas

El líquido cloacal brota desde adentro de las viviendas del barrio 20 de Febrero.

Una situación muy difícil atraviesan los vecinos del barrio 20 de Febrero, especialmente quienes viven en Maipú al 700. El colapso de la red de líquidos cloacales es tan evidente que rebalsa desde el interior de tres casas.

Es una catástrofe sanitaria dentro de la ciudad lo que sucede casi en la esquina con avenida Entre Ríos. En pleno brote de salmonella, los vecinos de la cuadra tuvieron que irse a dormir a otro lugar porque la pérdida es insoportable y totalmente insalubre.

“Yo hice ayer a las 5 de la tarde el reclamo en Aguas del Norte, esto estuvo así toda la noche. Me tuve que ir con mis niños a otro lado porque no los podía tener aquí. Todavía no termina de salir el agua. Es un asco esto. pasé la noche en otro lado porque esto es peligrosísimo”, expresó Mariana, vecina de la casa que pierde a borbotones líquidos cloacales.

Ya son más de 17 horas en que la problemática fue advertida a Aguas del Norte, quienes no llegaron al lugar para resolver este desastre ambiental. El número de reclamo de Mariana es 3254476.