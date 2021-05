VIETNAM DETECTÓ UNA NUEVA CEPA DE CORONAVIRUS

Se trata de una variedad formada con rastros de las mutaciones india e inglesa.

Tras anunciar la aparición de una nueva variante local de coronavirus responsable de una nueva ola de contagios, Vietnam anunció este domingo nuevas restricciones que entrarán en vigencia de las 00:00 de este lunes para frenar el rebrote de casos en Ho Chi Minh, la ciudad más poblada del país.

La nueva variedad híbrida de COVID-19 , según advirtió el ministro de Sanidad vietnamita, Nguyen Thanh Lon, está conformada con rastros de las cepas india e inglesa y se propaga en forma mucha más rápida en el aire que las demás cepas.

Long dijo que esta variante “es responsable de la nueva ola de contagios” en el país, que comenzó hace aproximadamente un mes. Hasta el momento, esta cepa local registró 3.595 nuevos casos en 33 ciudades y provincias. Este nivel de contagios significa casi la mitad de casos totales reportados por el país desde el comienzo de la pandemia, con 7.107 contagios y 47 muertes.

La variante vietnamita fue detectada durante un estudio de la secuencia del genoma del virus en personas enfermas en Indochina, la región continental del sudeste asiático.

El ministro explicó que “la característica de esta cepa es que se propaga rápidamente en el aire. La concentración de virus en el líquido de la garganta aumenta rápidamente y se propaga con mucha fuerza al entorno circundante”, apuntó.

Nuevos cierres y restricciones

Ante este panorama y el crecimiento de casos, las autoridades anunciaron una serie de medidas que entran en vigor a partir de la primera hora del lunes en Ho Chi Minh, exSaigón. Las medidas limitan el número de reuniones en espacios interiores y exteriores. Estarán vigentes durante al menos dos semanas, dijo el gobernador Nguyen Thanh Phong, citado por el VnExpress.

El dirigente en especial se mostró preocupado por un foco de contagio detectado en un centro religioso en el distrito de Go Vap, en el norte de la ciudad. En esa parte del distrito las restricciones serán más estrictas. Por ejemplo, no se permitirá a los residentes salir de sus casas si no es necesario.Además, se ordenó el cierre de cafés, restaurantes, peluquerías y salones de masajes, así como lugares turísticos y religiosos en varias áreas del país.