VILLA FLORESTA: ESCALOFRIANTE RELATO DE LA MUJER ABUSADA POR UN POLICÍA

En Villa Floresta, una mujer denunció que fue abusada por un efectivo de la policía que había sido enviado para ser su custodia policial. En exclusivo con Canal 9 Multivisión, la mujer se animó a declarar sobre el tremendo y angustiante momento vivido.

“Yo denuncié al padre de mis hijos por amenaza e intento de abuso y el juez me puso consigna policial. A la noche llegó y dijo que era la consigna policial. Al rato me dijo que iba de vuelta a ver a alguien y ya volvía.

Cuando volvió me dijo ‘correte para la pared’ y le digo ‘¿por qué, si usted no tiene que estar aquí?’. Se subió a la cama y empezó a manosearme, me sacó la remera y me puso el arma al lado de la cabeza. Bésame me dijo.

Yo le pregunte porque hace esto. Me mordía y me chupaba los pechos. Después me dijo perdón me tente. Me pidió que le toque abajo, estaba todo mojado.

Después llegó el patrullero para ver que él esté aquí. Cuando él se da cuenta se va a levantar los pantalones y yo salgo desnuda a decirle lo que pasó al otro patrullero.

No los soporto a los uniformados. Me dijeron que me iban a poner una consigna femenina permanente. Él en ningún momento me dijo que se tenía que mantener afuera. Yo le traje el televisor para que vea y no se duerma. Hubiera preferido que me maten”, finalizó la mujer.