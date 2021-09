VILLA YA ESTA EN EL PREDIO DE EZEIZA CON BOCA

El colombiano llegó al Centro de entrenamientos de Ezeiza pasadas las 7.30 de la mañana con el objetivo de reincorporarse al plantel de Battaglia, tras su fallido intento de dejar el club.

Pasaron 39 días desde que Sebastián Villa tomó todas sus pertenencias del predio de Ezeiza y se retiró -por decisión propia- convencido de que no volvería a pisar el Centro de Entrenamientos de Boca. Sin embargo, el mercado de pases no se desarrolló como el colombiano esperaba, la transferencia que buscaba nunca llegó y al atacante no le quedó otra que volver a Boca, donde tiene contrato vigente hasta 2024.