VINCULARON A ANDREA RINCÓN A UN FUTBOLISTA Y LA EX MUJER SALTÓ CON LOS BOTINES DE PUNTA POR SUS HIJOS

Un rumor indica que Andrea Rincón y el delantero de Racing, Jonatan “El Churry” Cristaldo tienen un romance. La información dice que la cosa no es reciente sino que lleva unos meses, aunque la actriz lo desmintió.

Pero fue la ex del jugador la que desató la polémica: Morella de las Heras es madre de los mellizos de tres años que tuvo con el delantero y cruzó a Rincón en las redes para preguntarle sí ella ve a los pequeños.

“Hola. ¿Cómo estás? Te hago una pregunta… ¿Vos ves a mis hijos? Porque el padre me dice que los ves, que les pregunte cómo los tratás. Me dijo y lo borró. Y como no le creo nada, no sé si es verdad o qué. Preguntales, o sea que les pregunte a los nenes. Cómo voy a hacer eso si tienen tres años. La verdad te hablo como mamá para saber con quién se quedan mis hijos. La relación que tengan ustedes no me importa pero me dice así este pibe y me asusta”, escribió por privado Morella.

Pero no obtuvo respuesta, entonces decidió hacer una reflexión pública: “Sin motivos no puedo negarle al padre a que los vea, la ley funciona así. O sea que hasta que no le pase algo a un niño no se puede hacer nada. Triste pero real. Lo único que quería saber era si mis hijos estaban bien y no tuve respuesta. Fui muy clara que las relaciones que tenga no me importan, solo saber con quién comparten tiempo mis hijos. La historia sin fin, ¡qué castigo!”.

Morella y Cristaldo terminaron muy mal, al finalizar la relación ella lo denunció por violencia de género.