WANDA NARA GENERÓ DUDAS SOBRE SU ANIVERSARIO CON MAURO ICARDI: EL DATO QUE LA COMPROMETE

Parecía un saludo de cumpleaños normal, pero los usuarios de las redes sociales están atentos a todo y no se les escapa ningún detalle. Este viernes Mauro Icardi celebró su aniversario número 28 y Wanda Nara le dejó un cariñoso mensaje: “10 cumpleaños juntos, muchos sueños cumplidos y otros tantos por cumplir… Sos de esas personas que merecen más de tres deseos y yo siempre estaré ahí tratando de darte todo lo que pueda y más para hacerte feliz… Feliz cumple @mauroicardi Te amo”.

Sin embargo, el problema surgió cuando, al día siguiente, la mediática le dedicó un mensaje a Benedicto, el hijo menor que tuvo con Maxi López, que cumplía nueve años. “Feliz Cumple Benedicto 9. Mi pequeño Milanés se hace mayor … Te amamos mucho Benchu que seas siempre un nene alegre dulce y tan amor como sos, te ama mama”.

Fue un usuario de Twitter, (@Kenzomon) el que se dio cuenta de la incongruencia de fechas: “Wanda pone 10 cumpleaños juntos y hoy el hijo cumple 9 años”. El tuit tuvo más de 70 mil “me gusta” y más de 5 mil retuits. A continuación, el mismo usuario publicó una nota de Teleshow del año pasado en la que los hijos de Maxi López saudan a Mauro Icardi, llamándolo “papá”.

A raíz de esta polémica, la famosa instagramer Juariu, publicó una serie de stories en las que alertaba de este supuesto error de fechas. “Oh no, oh no, oh, no, no, no, no”, escribió la panelista de Bendita.