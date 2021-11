Wanda Nara lanzó su línea de bikinis y fue acusada de plagio

Tras el escándalo con Mauro Icardi y La China Suárez, Wanda Nara sorprendió con el lanzamiento de Wanda Swim, su propia línea de bikinis.

Pero la alegría por la nueva colección duró solo unos minutos porque Wanda fue acusada de plagio por la diseñadora Luciana Danduono, quien expuso la situación en redes sociales.

“Estoy en shock. Esto me lo espero de algún emprendedor pequeño, pero no de ella. Es exactamente el mismo modelo y es un diseño nuestro”, explicó la profesional en Instagram, y sumó: “Wanda copió la ‘bikini Ingrid’ pero así tal cual”.

“Te re bancaba, pero te fuiste a la cho…”, señaló Danduono. “Es una mina que puede pagar un diseñador, alguien que se encargue de todo y no lo hace. No lo puedo creer. La impunidad tranca. No sos una emprendedora que recién arranca, te gustó algo y bueno…”, añadió Luciana.