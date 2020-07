ZAIRA NARA SALIÓ EN DEFENSA DE WANDA TRAS LA FUERTE CRÍTICA DE NATALIE WEBER

Wanda Nara parece haber sumado una nueva enemiga en los medios en las últimas horas.

Se trata de Natalie Weber, quien lanzó declaraciones picantes contra la esposa de Mauro Icardi por el uso excesivo de Photoshop en las fotos que comparte en Instagram.

“Tendría que hacer un curso de Photoshop. Así, cuando se afina la pierna, no le queda el cuádriceps como en la pantorrilla. Parece que se le hubiera derretido un pedazo de madera”, indicó la pareja de Mauro Zárate en charla vía live Instagram con Paparazzi.

Y agregó más picante: “Y debería decirle a las esposas de los futbolistas del mismo equipo de Icardi que no la filmen. Porque cuando la filman es el triple de lo que muestra ella misma en sus redes. Que está mal igual, ¿por qué se achica? ¿Porque no se acepta como es y quiere vender una imagen de lo que no es? Eso está mal. Hay un mensaje erróneo ahí”.

“Abrazo a Wanda porque no es careta y por la respuesta que dio al mensaje que le dejaron sobre hasta donde llegó después de haber empezado como empezó”, destacó además Natalie.

Al enterarse de la repercusión de estas declaraciones, Zaira Nara salió a bancar a su hermana y contestó a una noticia sobre este tema publicada por el portal Ciudad en Twitter: “A las que se operan también critica?”, lanzó la conductora.